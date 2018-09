STATISTICHE & CURIOSITA’

Napoli leggermente in svantaggio nei precedenti in Serie A con la Fiorentina: viola, infatti, avanti per 52 vittorie a fronte delle 46 conquistate dai campani; 38 pareggi chiudono il parziale. Il Napoli ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite di campionato contro la Fiorentina (3N, 1P) e nelle due più recenti in ordine di tempo non ha trovato il gol. Soltanto una delle ultime sei sconfitte del Napoli contro la Fiorentina, nella massima Serie, è arrivata nel girone di andata (0-1, nell’ottobre 2007). Nel match di ritorno dello scorso campionato a Firenze, il Napoli ha effettuato un solo tiro nello specchio dei Viola; dal loro ritorno in Serie A, i partenopei hanno fatto peggio (zero conclusioni) soltanto contro il Milan (febbraio 2011) e la Juventus (aprile 2012). Il punteggio più frequente in Serie A tra Napoli e Fiorentina è lo 0-0, risultato finale di 19 incontri: il più recente nell’ultima sfida al San Paolo del dicembre 2017. Dopo la Lazio (48), la Fiorentina è la squadra alla quale il Napoli ha strappato più vittorie (46) in Serie A.

PRECEDENTI A NAPOLI

La Fiorentina non è mai riuscita a segnare più di un solo gol nelle ultime otto trasferte di Serie A al San Paolo contro il Napoli e in quattro di queste non è neanche andata a bersaglio. Il Napoli ha perso soltanto una delle ultime otto gare casalinghe giocate contro la Fiorentina; quattro vittorie e tre pareggi, tutti per 0-0 (compreso l’ultimo del dicembre 2017) chiudono il parziale.

STATO DI FORMA

Il Napoli, sconfitto nell’ultima partita contro la Sampdoria, non perde due gare di campionato di fila dall’ottobre 2016 (Atalanta e Roma in quel caso). In quattro delle ultime sei partite giocate in Serie A, il Napoli ha realizzato esattamente due reti. Il Napoli ha segnato e subito gol nelle ultime cinque partite casalinghe in campionato: 21 le reti nel parziale (4.2 in media a match). Il Napoli non ha trovato il gol contro la Fiorentina in Serie A 47 volte: soltanto contro Inter (48) e Juventus (53) è rimasto a bocca asciutta per più partite nel massimo campionato. La Fiorentina ha ottenuto due successi in entrambe le prime gare stagionali in campionato: solo due volte nella sua storia ha vinto tutte le prime tre sfide in Serie A (1969/70 e 1998/99). La Fiorentina ha alternato due sconfitte a due vittorie nelle ultime otto partite di Serie A. La Fiorentina ha segnato sette reti nelle due gare giocate in questo campionato: soltanto due volte nel 21° secolo in Serie A, i viola hanno realizzato più gol (otto) dopo le prime tre gare stagionali (nel 2005/06 e nel 2013/14). La Fiorentina ha perso due delle ultime tre trasferte del massimo campionato: tante sconfitte quante nelle precedenti 12.

STATISTICHE GENERALI

Il Napoli ha incassato sei gol con sei tiri nello specchio finora; nella Serie A 2017/18, le prime sei reti subite dagli azzurri erano arrivate dopo 18 conclusioni in porta. Il Napoli è la squadra che ha passato più minuti in svantaggio in questo campionato (151); la Fiorentina, invece, è l’unica a non essere ancora andata sotto nel punteggio. Il Napoli, pur essendo l’unica formazione di questa Serie A ad essere andata in svantaggio in ognuna delle tre partite giocate, è la squadra che in questo avvio di campionato ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio (sei, dei quali tre in casa). La Fiorentina è la squadra che ha realizzato più gol (cinque) nei secondi tempi di questo torneo; nessuna, invece, ne ha subiti più del Napoli (quattro) nel corso dei primi 45’ di gioco. Dopo il Sassuolo (22,86%), la Fiorentina vanta la più alta percentuale realizzativa (19,44%) dall’inizio del campionato. A parità di partite giocate, il Napoli è la squadra che ha subito meno tiri (27) ,alle spalle della Juventus (26) in questa Serie A. La Fiorentina è la squadra che ha schierato finora la formazione (compresi subentrati) con l’età media più giovane di questo campionato: 23 anni e 249 giorni. La Fiorentina ha centrato lo specchio della porta avversaria con il 42% delle conclusioni tentate (36, delle quali 15 in porta): la più alta percentuale dopo quella del Torino (48%) in avvio di questo torneo. Gli ultimi cinque gol segnati dalla Fiorentina sono arrivati nel secondo tempo e tutti su azione.

FOCUS GIOCATORI

Dries Mertens ha segnato cinque gol in 10 sfide contro la Fiorentina in Serie A, inclusa la prima rete nel massimo campionato italiano (nell’ottobre 2013). Nelle ultime cinque sfide contro la Fiorentina, in Serie A, Lorenzo Insigne ha realizzato tre reti (due al San Paolo); il fantasista azzurro è a un solo gol dalle 50 marcature nel massimo campionato. Marek Hamsik ha affrontato 20 volte la Fiorentina in Serie A segnando tre gol, tutti al San Paolo (l’ultimo datato aprile 2015). José Callejón ha realizzato due reti nei primi quattro incroci con la Fiorentina nel massima serie, nessuno negli ultimi sei. Callejón è il giocatore che ha mandato più volte al tiro (12) un compagno di squadra dall’inizio del campionato. Kalidou Koulibaly ha rifilato un gol (maggio 2017) alla Fiorentina in Serie A; il senegalese è il difensore che ha effettuato finora il maggior numero di passaggi (241) nel massimo campionato. Nelle otto partite giocate in Serie A contro la Fiorentina, Piotr Zielinski ha trovato il gol con la maglia dell’Empoli nell’aprile 2016. Allan è a secco da 16 turni in Serie A; le ultime cinque reti del centrocampista brasiliano nel massimo campionato sono state realizzate tutte al San Paolo. La prima e unica tripletta in Serie A di Giovanni Simeone è stata messa a segno proprio contro il Napoli, lo scorso aprile. Cyril Théréau ha esordito in Serie A con la maglia del Chievo proprio contro il Napoli nel settembre 2010. Marco Benassi ha segnato tre dei sette gol realizzati dalla Fiorentina nelle prime due partite giocate in campionato: tanti quanti nelle precedenti 26. Soltanto una delle ultime quattro reti firmate da Federico Chiesa in Serie A è arrivata in trasferta: nel febbraio scorso, contro il Bologna. Gerson ha fatto il suo esordio nella massima serie proprio contro il Napoli, al San Paolo, nell’ottobre 2010.

ALLENATORI

Carlo Ancelotti e Stefano Pioli si sono incrociati due volte in Serie A, nel campionato 2006/07, quando l’attuale tecnico del Napoli era alla guida del Milan e quello della Fiorentina al timone del Parma; Ancelotti si aggiudicò entrambi i match (2-0 all’andata e 1-0 al ritorno). Carlo Ancelotti ha affrontato la Fiorentina 20 volte nel massimo campionato, per un bilancio di nove vittorie (tra cui le ultime tre in ordine di tempo) e tre sconfitte (otto pareggi). Stefano Pioli, invece, ha perso sette dei 15 confronti in Serie A con il Napoli, vincendone sei (compreso l’ultimo dello scorso aprile): due pareggi completano il quadro.

ARBITRO E DISCIPLINA

Direzione arbitrata numero 55 di Michael Fabbri in Serie A, la seconda in questo campionato. Il Napoli è imbattuto nelle tre gare di Serie A dirette da Fabbri (una vittoria e due pareggi). Fabbri ha già arbitrato una sfida tra Napoli e Fiorentina al San Paolo: 0-0 nel dicembre 2017. La Fiorentina ha perso solo una delle sei partite di massimo campionato dirette da Fabbri (4V, 1N), proprio l’ultima in ordine di tempo contro il Milan a maggio.