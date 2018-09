Quarta vittoria di fila per l'Inter di Spalletti, che conferma di aver reagito nel migliore dei modi al ko di San Siro col Parma. Da quel 15 settembre i nerazzurri hanno battuto Samp, Fiorentina e Cagliari in campionato, conquistando anche i tre punti nella prima uscita in Champions contro il Tottenham. Momento positivo per un'Inter che, nel giorno della sconfitta del Napoli a Torino (3-1 Juve), si porta a due distanze dalla squadra di Ancelotti. Non solo: il derby della Capitale, terminato con la vittoria della Roma, ha anche favorito il sorpasso sulla Lazio.