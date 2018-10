Non è l’ennesimo trofeo che arricchirà la sua bacheca, ma di certo è un dono unico nel suo genere. Alla vigilia di Empoli-Juventus, il comune di San Miniato ha regalato a Cristiano Ronaldo una pepita del tartufo bianco che ha fatto la fortuna delle sue colline. A consegnarla al fuoriclasse portoghese è stato il sindaco della città in provincia di Pisa, Vittorio Gabbanini, insieme con l’assessore Giacomo Gozzini e il presidente della Fondazione San Miniato Promozione, Delio Fiordispina. La delegazione si è presentata a Firenze, dove i bianconeri sono in ritiro in vista della partita del Castellani contro l'Empoli. “Si sente un bel profumo…Grazie!”, avrebbe sussurrato alla delegazione CR7 odorando il barattolo con sguardo curioso. “Il tartufo è il nostro Pallone d’Oro. La città dove fu trovato il tartufo più grosso del mondo (2,5 chilogrammi nel 1954, poi donato all’allora presidente Usa Harry Truman, ndr) per il più grande calciatore del mondo”, ha spiegato all’attaccante di Madeira Gabbanini. Il sindaco ha poi invitato Ronaldo a visitare San Miniato in occasione della 48esima mostra mercato nazionale del tartufo bianco in programma a novembre. Uno dei week end della kermesse coincide con la pausa della Serie A per gli impegni delle Nazionali. Cristiano Ronaldo ci sarà?

CR7 ultimo di una lunga serie

Non solo Cristiano Ronaldo. Anche Miralem Pjanic e il ds Fabio Paratici hanno ricevuto un tartufo in omaggio. In passato era toccato a Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon e Francesco Totti. E persino Papa Ratzinger, Papa Francesco e l’ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano avevano avuto in dote il prestigioso simbolo della città toscana.