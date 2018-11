Un altro esame impegnativo, per il Genoa, che domani sera riceverà il Napoli al Ferraris. I rossoblù sono alla ricerca della prima vittoria sotto la gestione di Ivan Juric: da quando si è nuovamente insediato sulla panchina dei liguri, sono arrivati due pareggi (Juventus e Udinese) e due sconfitte (Milan e Inter). “La squadra a mio avviso è in crescita, a parte l’ultima gara, ed ha ampi margini di miglioramento. Il Napoli è una grandissima squadra, dovrà avere coraggio contro di noi e fare la partita giusta. Siamo migliorati in fatto di intensità e determinazione, purtroppo con l’Inter c’è stato un calo mentale ed è difficile confrontarsi contro una squadra così forte se non si è sempre al 100%. Contestazioni? Io comunque penso solo ad allenare, del resto mi importa poco” ha detto l’allenatore del Genoa in conferenza stampa.