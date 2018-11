Qual è il coefficiente di difficoltà per la sfida con l'Atalanta?

"Non so quale possa essere il massimo. Se è dieci, dico dieci. Può essere anche il massimo se noi non consideriamo che l'ultima partita della sosta è quella di domani. La prossima gara è un'estensione della Champions, è fondamentale perché l'Atalanta ha grandi numeri. Soltanto il fatto che non sia tra le primissime in classifica come nome non la fa essere lì, ma se si considerano i numeri che si porta dietro ci troviamo una squadra di alta classifica. Paga il fatto che all'inizio di stagione non sia riuscita a capitalizzare la mole di gioco che ha fatto e a fare gol per il gioco prodotto. Hanno più tiri in porta e occasioni da gol, in quel campo si esaltano. Hanno forza fisica e mentale. In tutto questo c'è di mezzo Gasperini, che fa bene al mondo del calcio. Influisce a renderlo più bello e moderno. Non c'è da falsare nulla, ai giocatori si presenta quel che troveremo domani".