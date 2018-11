Leonardo Pavoletti l’ha fatto di nuovo. Ormai praticamente una sentenza quella dell’attaccante del Cagliari, che ancora una volta è andato in gol grazie a un colpo di testa. Un altro stacco imperioso per il numero 30 rossoblù, che ha permesso alla squadra di Maran di rimontare contro la Spal firmando la rete del momentaneo 2-1 (2-2 il risultato finale). Numeri assolutamente straordinari per Pavoletti, che ha fatto registrare un vero record: a partire dall’agosto 2015, infatti, con ben 19 centri l’attaccante del Cagliari è il giocatore che ha messo a segno il maggior numero di gol di testa nei cinque principali campionati europei. Un dato incredibile quello che riguarda Pavoletti, che grazie alle sue prestazioni si è anche guadagnato la convocazione in Nazionale da parte del CT Roberto Mancini.

La gioia di Pavoletti

Soddisfazione enorme per l’attaccante del Cagliari, che dopo il 2-2 contro la Spal ha parlato del suo momento ai microfoni di Sky Sport. "Per me è un momento fantastico – ha detto Pavoletti -, da mio figlio Giorgio che ha completato la mia vita alla chiamata in Nazionale. Dedico questo gol alla mia ragazza, che dovrò lasciare da sola con il bambino per una settimana, ma lo faccio per una giusta causa".