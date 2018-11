Sette partite senza vittoria: la panchina di Julio Velazquez è in pericolo. L’Udinese, non soddisfatta dei risultati della squadra, sta pensando di esonerare l’allenatore spagnolo, arrivato in Italia in estate. Il ko contro l’Empoli di Iachini potrebbe costare caro all’ex Alcorcon: la società si prenderà 24 ore di tempo, ma, secondo quanto filtra, la volontà sarebbe quella di cambiare. L’ultima vittoria dei bianconeri risale al 23 settembre, data del successo esterno contro il Chievo Verona. Da quel giorno sei sconfitte e un pareggio (contro il Genoa), troppo poco perchè Velazquez possa continuare la sua avventura in Friuli.

I possibili sostituti

A certificare il fatto che l’Udinese voglia cambiare è anche la ricerca, già cominciata, dei possibili successori di Velazquez. Due sono i profili italiani in corsa che potrebbero sedere a breve sulla panchina bianconera: sono Massimo Carrera e Davide Nicola. Il primo, reduce dall’esperienza biennale vincente in Russia con lo Spartak Mosca, il secondo fermo dal dicembre scorso, quando si dimise da allenatore del Crotone. Al momento è quest'ultimo il favorito a sostituire lo spagnolo, essendo ritenuto la soluzione più semplice ed efficacia per raggiungere la salvezza, nonostante l'interesse del Genoa per l'allenatore. Insieme ai due, valutato anche un profilo straniero: è quello di Quique Sanchez Flores, 54enne che in passato ha allenato anche Atletico Madrid e Watford. Lo spagnolo è senza panchina dallo scorso aprile, l'ultima avventura sulla panchina dell'Espanyol in Liga.