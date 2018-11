Ronaldo si porterà un po' di Italia in Marocco. Come? Aprendo il suo primo albergo a Marrakech e affidandosi a Eclettico Design, società milanese specializzata in luxury e hospitality che ne curerà l'intero concept di interior design. Il claim del progetto? Eat well, Sleep well, Train well, cioè dormire bene, mangiare bene e allenarsi bene per godersi la vita al meglio.

Made in Italy

Per la nuova struttura, Pestana CR7 Hotels ha scelto il design italiano: Eclettico Design, sotto la guida di Igor Rebosio e Giuseppe Varsavia, curerà l'intero concept di interior design del Lifestyle Hotel. Eclettico Design è un brand di Lombardini22, gruppo milanese leader nello scenario dell'architettura e dell'ingegneria, che opera a livello internazionale e che in Italia si posiziona al terzo posto nella classifica delle società di architettura in base al fatturato.

Lusso&Benessere in 168 camere

Il nuovo Pestana CR7 Lifestyle Hotel avrà 168 camere, due ristoranti, un business centre, un fitness centre con spa e un articolato roof-garden con area piscina e sky bar. Il tutto a rivitalizzare il legame fra tradizione e modernità del Marocco.

L'hotel si inserisce in un più ampio masterplan, chiamato M Avenue, che si sviluppa su un'area di cinque ettari di superficie e che si proporrà come destinazione internazionale per il design, la moda, il leisure e la cultura nel cuore della più importante tra le Città imperiali del Marocco.