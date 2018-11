Serie A, le migliori giocate della 12^ giornata

Lunedì 12 novembre 2018, e Gervinho non ha ancora smesso di stupirci. Segnando al Torino, l’attaccante ivoriano ha raggiunto quota 4 gol in campionato, come Belotti, Quagliarella e Milik, appena uno in meno di giocatori come Higuain e Mandzukic. Ma al di là del numero di gol è la leggerezza con cui sta passeggiando sulla Serie A a stupire, come se Gervinho non fosse arrivato a Parma dalla Cina, ma direttamente dal 2013, l’anno in cui il campionato italiano ha iniziato ad apprezzarne le qualità.

Prendete questo numero al 75.esimo del secondo tempo e provate a contare il numero di cose eccezionali che fa per innescare la transizione della sua squadra: c’è prima la velocità con cui decide di ripiegare su Baselli; poi la prontezza con cui interpreta il suo controllo di coscia sbagliato; poi la pulizia tecnica con cui lo supera facendogli passare il pallone sopra la testa con un sombrero precisissimo; e infine l’intelligenza e il coraggio di prendere una scelta controintuitiva e rischiosa, quella cioè di servire un compagno in posizione migliore con un tacco verso la propria porta, mentre tutto il Torino stava già scappando all’indietro per provare a fermare la sua corsa.

Se prima nessuno si aspettava che Gervinho potesse tornare ai suoi livelli fin da subito tornando in Italia dopo due anni, adesso siamo in una fase successiva dello stupore: quella in cui ci rendiamo conto che Gervinho sia addirittura diventato qualcosa di più di un giocatore imprendibile in spazi aperti e imprevedibile nello stretto.

L’arcobaleno di Romulo