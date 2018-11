Black out Inter: la domenica di Bergamo va subito dimenticata. La sconfitta per 4-1 nell’ultima giornata di campionato è stato un vero e proprio colpo basso per la squadra di Luciano Spalletti, che era reduce da 7 vittorie consecutive in Serie A. Il ko contro l’Atalanta può però essere un motivo per ripartire al meglio dopo la sosta, come si augura da Milan Skriniar: “Domenica è stata una giornata nera per noi - ha spiegato il difensore dal ritiro della nazionale slovacca - In questa partita è andato tutto storto. Ma uno schiaffo così può anche farci bene. Ammetto che il viaggio in Slovacchia è stato impegnativo. Ora però sono in Nazionale e voglio dimenticarmi delle preoccupazioni del club”.

"A Wembley vogliamo qualificarci agli ottavi di Champions"



Lunga serie di vittorie per l’Inter, che in 11 partite aveva perso soltanto al Camp Nou in Champions contro il Barcellona: “Era in corso una buona striscia in campionato - ha continuato Skriniar - Siamo comunque sempre al terzo posto e abbiamo fatto cose positive anche in Europa, dove abbiamo giocato bene e possiamo passare agli ottavi. Mi dispiace per la sconfitta inaspettata con l’Atalanta, ma farò del mio meglio per la squadra”. Tornando infine sul discorso Champions League: “Subito dopo l'ultima gara con il Barcellona ci siamo detti che la sfida con Tottenham sarà la chiave: non sarebbe bello tenere in piedi il passaggio del turno fino all'ultimo. Vorremmo decidere il nostro futuro nella prossima partita a Wembley”, ha concluso.