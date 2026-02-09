Offerte Sky
Roma-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita Roma-Cagliari della 24^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 9 febbraio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Al termine della partita su Sky Sport Uno sarà possibile rivedere la puntata di Buffa Talks con Sofia Goggia,  prima atleta nella storia delle Olimpiadi dello sci alpino ad avere vinto tre medaglie consecutive nella discesa libera

Dove vedere Roma-Cagliari in tv

La partita Roma-Cagliari, valida per la 24^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 9 febbraio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti. A bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Appuntamento con L’Originale, dalle 20.00 alle 20.35 e dalle 22.45 a mezzanotte. In studio Alessandro Bonan in compagnia di Veronica Baldaccini, Gianluca Di Marzio, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Fabio Quagliarella.

Stasera su Sky Buffa Talks con Sofia Goggia

Stasera, alle ore 22.45 (al termine di Roma-Cagliari) su Sky Sport Uno, sarà possibile rivedere la puntata di Buffa Talks con Sofia Goggia . La campionessa olimpica -che ha appena conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera -è stata protagonista a dicembre della puntata del talk di Sky Sport: in vista di Milano-Cortina si è raccontata a Federico Buffa e al direttore Federico Ferri in un’intervista intensa e personale, in cui ripercorre il suo viaggio umano e sportivo, parlando di solitudine, gratitudine e consapevolezza, e rivelando come le difficoltà abbiano forgiato la donna e l’atleta. Buffa Talks-Sofia Goggia è sempre disponibile on demand.

I numeri di Roma e Cagliari

La Roma non ha trovato il successo e non ha trovato la rete in due delle tre più recenti sfide contro il Cagliari in Serie A (1N, 1P), dopo che aveva vinto le quattro precedenti, realizzando una media di 2.75 gol a partita. Il Cagliari ha vinto 1-0 la gara d'andata contro la Roma e può trovare il successo in entrambi gli incontri stagionali contro i giallorossi in Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscito nel 2011/12. La Roma ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A, senza subire alcuna rete nelle tre più recenti; inoltre, i giallorossi hanno trovato la rete in ben 25 delle ultime 26 gare interne contro i rossoblù in campionato, con l'unica eccezione uno 0-0 il 25 novembre 2013, con Rudi Garcia in panchina. Il Cagliari ha vinto le ultime tre partite di campionato, tanti successi quanti nelle 17 precedenti (6N, 8P). La Roma non ha trovato la vittoria nelle ultime due partite di campionato (1N, 1P), dopo una serie di tre successi consecutivi. Il Cagliari ha ottenuto più di 27 punti dopo le prime 23 gare di campionato solo per la seconda volta nelle ultime 14 stagioni di Serie A (28 finora): la prima volta in questo parziale andando a ritroso risale al 2019/20, 32 punti, in un torneo chiuso in 14^ posizione. Nonostante il ko nell'ultima giornata contro l'Udinese, la Roma ha vinto 14 delle 23 gare di questo campionato e nelle ultime 12 stagioni di Serie A ha fatto meglio solo nel 2016/17, quando i successi allo stesso punto del torneo furono 16 e i giallorossi terminarono con una seconda posizione finale.

