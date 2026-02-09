Dove vedere Roma-Cagliari

La partita Roma-Cagliari della 24^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 9 febbraio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Al termine della partita su Sky Sport Uno sarà possibile rivedere la puntata di Buffa Talks con Sofia Goggia, prima atleta nella storia delle Olimpiadi dello sci alpino ad avere vinto tre medaglie consecutive nella discesa libera

Stasera su Sky Buffa Talks con Sofia Goggia Stasera, alle ore 22.45 (al termine di Roma-Cagliari) su Sky Sport Uno, sarà possibile rivedere la puntata di Buffa Talks con Sofia Goggia . La campionessa olimpica -che ha appena conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera -è stata protagonista a dicembre della puntata del talk di Sky Sport: in vista di Milano-Cortina si è raccontata a Federico Buffa e al direttore Federico Ferri in un’intervista intensa e personale, in cui ripercorre il suo viaggio umano e sportivo, parlando di solitudine, gratitudine e consapevolezza, e rivelando come le difficoltà abbiano forgiato la donna e l’atleta. Buffa Talks-Sofia Goggia è sempre disponibile on demand.