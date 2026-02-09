La partita Atalanta-Cremonese valida per la 24^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 9 febbraio alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Atalanta e Cremonese

Il bilancio è in perfetto equilibrio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Atalanta e Cremonese, con un successo per parte e ben sei pareggi, tra cui due nelle tre gare tra queste due formazioni disputate nella competizione negli anni 2000. L'Atalanta è imbattuta in casa contro la Cremonese in Serie A, anche se ha pareggiato tutte le ultime quattro di queste sfide (2V); l'ultima volta che i nerazzurri hanno terminato in equilibrio cinque gare interne consecutive contro una singola avversaria nella competizione è stata contro la Fiorentina, tra il 1973 e il 1985. La Cremonese non ha vinto neanche una sfida di campionato contro l'Atalanta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): quattro pareggi e cinque sconfitte per i grigiorossi nel parziale tra Serie A e B. L'Atalanta ha vinto cinque delle sei gare casalinghe in campionato con Raffaele Palladino in panchina (1P), tra cui le tre più recenti. La Cremonese non vince da nove gare di campionato (3N, 6P), parziale in cui ha trovato il gol solo in un'occasione (2-2 contro il Cagliari l'8 gennaio). L'Atalanta è la squadra che ha subito meno gol in Serie A nel 2026, solo uno; dall'altra parte, nessuna formazione ha segnato meno reti della Cremonese in questo anno solare, appena due, alla pari del Lecce.