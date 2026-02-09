Offerte Sky
Montella: "Yildiz ha qualcosa di simile a Del Piero. Ha potenzialità immense"

ct turchia
©IPA/Fotogramma

Il Ct della Turchia intervistato da Il Messaggero, ha elogiato il 10 della Juve, fresco di rinnovo, Kenan Yildiz: "È un giocatore dalle potenzialità immense ed è ancora in fase di crescita. Accompagna al talento naturale la giusta mentalità, ha voglia di migliorarsi". E sulle somiglianze con Del Piero: "Qualcosa di simile c’è, ma nelle caratteristiche generali sono diversi"

"Sono molto contento, Kenan ha fatto parte della Nazionale quando giocava nella Juventus Next Gen". Sono le parole di Vincenzo Montella che ha fatto debuttare Yildiz con la Turchia. Intervistato da "Il Messaggero", l'allenatore ha elogiato il talento bianconero, fresco di rinnovo fino al 2030 con la Juve: "È un giocatore dalle potenzialità immense ed è ancora in una fase di crescita. Kenan accompagna al talento naturale la giusta mentalità, ha voglia di migliorarsi. Per lui prevedo un futuro di altissimo livello negli anni a venire". Sulle somiglianze con Alex Del Piero ha aggiunto: "Qualcosa di simile c’è, ad esempio il modo in cui calcia in porta, ha fatto gol molto simili a quelli di Alex. Ma nelle caratteristiche generali sono diversi".

