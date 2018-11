Una buona notizia per il Milan di Rino Gattuso. Dopo l'incredibile serie di infortuni che ha decimato la rosa rossonera – ultimo quello di Alessio Romagnoli, costretto a lasciare il ritiro della Nazionale azzurra – per l'allenatore del Milan arrivano buone notizie da Andrea Conti. L'esterno classe 1994 infatti potrebbe tornare pienamente a disposizione per la delicatissima sfida contro la Lazio in programma alla ripresa del campionato. Un match in cui il Milan arriva con tantissime assenze legate a infortuni e squalifiche (Higuain), ma forse con un 'acquisto fatto in casa' in più. Nel match amichevole che la formazione rossonera ha svolto nella mattinata di sabato contro la formazione Primavera, Conti infatti è stato schierato da Gattuso come quinto a destra di centrocampo (3-5-2 il modulo adottato dai rossoneri, schieramento speculare a quello che adotterà con ogni probabilità la Lazio di Inzaghi) con segnali davvero incoraggianti: ottima prestazione e, soprattutto, due gol realizzati (il terzo e il quarto del match finito 4-0, le prime due reti invece sono state messe a segno da Castillejo e da José Mauri, quest'ultimo servito da uno splendido assist di Higuain). Vista anche l'emergenza che si è abbattuta su Milanello, la buona notizia per Gattuso arriva proprio da Andrea Conti.