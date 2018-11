Che partita ti aspetti contro la Fiorentina? Può essere una trappola per la Juve?

"Più che una trappola è una partita difficile, questo perché la Fiornetina è una bella squadra, ben allenata e con giocatori giovani e forti e che stanno facendo bene. In casa non ha ancora perso, ha fatto 14 gol e subiti solo 3 e per loro è la partita più importante dell'anno. Per noi domani sarà una partita come tante altre, in cui troveremo una squadra agguerrita che farà di tutto per batterci. Questo sarà un turno importante dove le prime tre squadre del campionato giocheranno in trasferta contro squadre difficili da affrontare. Dovremo essere bravi, sarà una partita lunga, perché le gare a Firenze non finisco mai. Troveremo una squadra spinta da una città intera che avrà tanto entusiasmo, noi dovremo avere lo stesso entusiasmo se non maggiore".