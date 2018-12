CHIEVO-LAZIO 1-1

25' Pellissier, 66' Immobile

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; De Paoli, Bani, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Obi (74' Kiyine); Birsa (71' Djordjevic), Meggiorini (60' Cacciatore); Pellissier. All. Di Carlo

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu (46' Caicedo); Marusic (55' Patric), Parolo, Badelj (82' Berisha), S. Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. All. S. Inzaghi

Forse, alla fine, per le occasioni create, specie nella ripresa, la Lazio avrebbe meritato qualcosina in più. Ma il pari, il Chievo non lo ha affatto rubato, ma lo ha ottenuto con merito, giocando una prima frazione di grande sacrificio e disponibilità, condotto all'arrembaggio da suo uomo guida, quel Sergio Pellissier che aveva fatto tremare la Lazio e ridato speranze a un Chievo a cui la cura Di Carlo sta facendo piuttosto bene: dopo lo 0-0 del San Paolo, i gialloblu riescono a fermare un'altra big del campionato. La novità di inizio match proposta da Inzaghi, con Correa accanto ( o dietro) Immobile non ha sortito gli effetti sperati. Per i biancocelesti manovra lenta, nessuno spunto degno di nota. Merito di un Chievo particolarmente attento nella fase di non possesso e agressivo sulla prima costruzione biancoceleste. La squadra di Di Carlo non ha davvero concesso nulla senza mai, per questo, essere rinunciataria, cercando tutt'al più di sfruttare gli spazi lasciati dalla Lazio per colpire con ripartenze rapide e verticali. E proprio da una di queste è scaturito il vantaggio del Chievo: Obi ha "pulito" una palla a metà campo prima di servire Birsa che ha disegnato un tracciante per il movimento in profondità di Pellissier che, da vero centravanti, non ha lasciato scampo a Strakosha. La Lazio ha tentato una sorta di reazione dettata piuttosto dall'orgoglio che da un'idea ben precisa e alla fine del primo tempo il vantaggio del Chievo maturato era più che meritato. A inizio secondo tempo Inzaghi ha aggiustato la squadra: dentro Caicedo, da affiancare a Immobile, Correa dietro le due punte e difesa a quattro. Con il nuovo assetto, i biancocelesti si sono fatti arrembranti e pericolosi. Immobile è stato rifornito a dovere e Sorrentino ha dovuto fare gli straordinari prima del pari. L'azione del gol della Lazio è stata bellissima: uno-due al limite dell'area tra Correa e Immobile e conclusione imparabile del centravanti della Nazionale. Il Chievo ha provato a riorganizzarsi per colpire in contropiede ma la Lazio ha assediato l'area gialloblu. Immobile ha sfiorato il gol vittoria con un tiro potentissimo e incrociato fermato solo dal palo. Il forcing finale della Lazio, tuttavia, non è servito per raccogliere i tre punti e tenere a bada il Milan che in virtù del successo sul Parma scavalca la Lazio al quarto posto in classifica. Per il Chievo una prestazione incoraggiante ma anche un punto fondamentale nella rincorsa alla salvezza.