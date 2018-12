In una giornata importante per l’Inter, con l’avvento nella dirigenza nerazzurra del nuovo ad Beppe Marotta, ha parlato anche il vicepresidente nonché ex capitano Javier Zanetti. Lo ha fatto in occasione della presentazione del suo nuovo libro "Vincere, ma non solo", in centro a Milano. "Parla di una nuova fase della mia vita – ha dichiarato a Sky Sport – mentre l’ultimo libro che avevo scritto era riferito alla mia carriera calcistica. Questo parla di quello che sto facendo adesso, di come è cambiata la mia vita da calciatore a dirigente e soprattutto parla di valori per i giovani. Sono molto contento e ringrazio le oltre 500 persone che sono venute qui per un autografo". Già, ma come è cambiata la vita di Javier Zanetti? Lui risponde così: "Sono molto contento della mia nuova vita, in tanti pensavano che potessi fare l’allenatore o dedicarmi solo alla parte sportiva, invece io volevo vivere un’altra sfida e avere una visione più ampia e a 360 gradi".

"Marotta ci aiuterà a fare un grande lavoro"

Zanetti specifica: "Oggi mi occupo di tutto quello che può far crescere l’Inter e di tutti i progetti che abbiamo per aumentare i ricavi del club, soprattutto a livello internazionale. Questo aiuta affinché l’Inter continui a crescere e aiuterà a fare, stagione dopo stagione, una squadra sempre più competitiva. Mi piace questo ruolo e cerco di farlo trasmettendo tutti i valori che mi ha insegnato l’Inter". Inevitabile infine un commento sulla nomina di Beppe Marotta come nuovo amministratore delegato: "Questa è una giornata importante per l’Inter, arriva un dirigente di grande competenza e esperienza. Si integrerà ad un gruppo di persone che vuole sempre il bene dell’Inter. Ci sono tutti i presupposti per poter fare un grande lavoro".