Torino-Juventus, le chiavi tattiche del derby

L’influenza a tutto campo di Iago Falque.

Dietro ai due, nelle gerarchie, troviamo Simone Zaza. Quando utilizzato al posto di Iago Falque, l’ex Valencia ha una grande influenza sull’atteggiamento del Torino: l’attaccante infatti rende più difficile la risalita del campo attraverso il palleggio corto, e allunga molto la squadra, fornendo un’ulteriore soluzione sul lungo oltre che un prezioso apporto sul pressing alla costruzione avversaria.

I granata sono tra i più abili in Serie A nel recuperare palla in zone avanzate, accettando di allungarsi parecchio in fase di riconquista pur di sfruttare l’elevata aggressività verticale di parecchi suoi elementi e l’abilità dei suoi difensori nella marcatura sull’anticipo – specialmente Izzo – per compensare le distanze tra i reparti.

Si tratta tuttavia di una squadra che fatica abbastanza nel variare le sue soluzioni offensive, dunque diventano determinanti le prestazioni dei suoi centrocampisti – principalmente Baselli e Meité - a supporto degli attaccanti, per quantità (movimenti in ampiezza e incursioni centrali) e qualità (apporto nella rifinitura, riciclaggio delle seconde palle, finalizzazione).

Le varianti di Allegri

La Juventus si troverà dunque di fronte una squadra che fa dell’intensità un’arma tattica, qualcosa che va oltre al semplice vigore agonistico imposto dal contesto. In questo senso, la mancanza di Cancelo potrebbe togliere ai bianconeri uno sfogo tecnico fondamentale per aggirare la pressione del Torino, nonostante un De Sciglio molto ordinato nelle ultime presenze ma pur sempre meno creativo del portoghese. Con Bentancur squalificato e Khedira ancora indisponibile, Allegri nella conferenza prepartita ha accennato al ballottaggio tra Emre Can e Costa o Bernardeschi per uno posto a centrocampo. L’ex Liverpool sarebbe alla prima da titolare dopo il rientro, forte dei buoni segnali mostrati negli spezzoni con Inter e Young Boys, soprattutto in termini di pulizia nella trasmissione del pallone.

Il tedesco è subentrato in entrambe le partite a Miralem Pjanic, svolgendo i suoi stessi compiti in fase di costruzione, ma se verrà impiegato da interno al posto di Bentancur dovrà fare affidamento su un diverso tipo di bagaglio tecnico. È stato infatti frequente, quest’anno, vedere l’uruguagio coprire la posizione di terzino destro durante lo sviluppo della manovra, soprattutto nelle partite in cui Cancelo e Cuadrado si muovevano verso gli esterni o dentro al campo, alle spalle di Dybala. Emre Can, se utilizzato in questi termini, dovrà dunque essere abile nel fornire sia un cospicuo quantitativo di lavoro in ampiezza, sia la giusta partecipazione alla fase finale della manovra, dove l’allenatore livornese chiede sempre ai suoi centrocampisti di inserirsi in area.

Il nodo cruciale della sfida potrebbe però essere la contrapposizione tra la difesa a tre di Mazzarri e il “triplo 9” adottato spesso da Allegri nell’ultimo mese, visto che sembra difficile immaginare un Dybala tenuto nuovamente a riposo, e che non è mai scontato il turnover per Mandzukic. Questa soluzione garantisce alla Juventus meno rapidità e imprevedibilità negli interscambi posizionali, in favore di un maggior dominio fisico uomo su uomo e più facilità nell’attacco al secondo palo su situazioni di palla laterale. Inoltre, l’utilizzo del triplo nove potrebbe costringere Mazzarri a sfruttare in maniera sistematica il raddoppio dei centrocampisti ed esterni, lasciando così alla Juve più facilità nel conquistare campo grazie alla superiorità numerica in zona centrale. Forse, per ovviare a questo problema, Mazzarri potrebbe passare alla difesa a quattro, ma sarebbe una scelta senza dubbio sorprendente, vista la solidità dimostrata dal 3-5-2 fino ad adesso.