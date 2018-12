Sente la tifoseria vicina? Quale circostanza potrebbe portarla a fare un passo indietro? Sente il gruppo con lei?

Il gruppo è con me, poi a volte si può dare tanto ma magari le cose non riescono. Ora devo essere io a dare qualcosina a loro. E' il mio lavoro ed è giusto che vada così. Io sono abituato a non scappare. Il rispetto per il lavoro è guardare in faccia le persone, le cose e affrontarle. Mi aspetto gran sostegno dai tifosi, che possono non essere soddisfatti. Ho ricevuto anche messaggi di sostegno e vicinanza nei nostri confronti per quello che ho rappresentato per questa squadra. Sento il dovere di poter dare e dare ancora qualcosa.