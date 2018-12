La partita tra Atalanta e Lazio - 1-0 per la squadra di Gasperini - si è chiusa con un vero e proprio giallo: nel recupero, infatti, i biancocelesti hanno trovato il pareggio con un colpo di testa di Acerbi, che ha battuto di testa Berisha per poi esultare togliendosi la maglia. Per questo è stato anche ammonito. Tutto è però rimasto sospeso in attesa del verdetto della cabina Var, dove c'erano sono Manganiello e l'assistente Peretti: sospetto fuorigioco di Acerbi al momento del lancio di Luis Alberto. Sono passati lunghissimi secondi poi - accolta da un boato - è arrivata la sentenza: fuorigioco, seppur davvero di poco. L'elaborazione, ormai molto vicina al tridimensionale, mostra infatti un piede di Acerbi appena oltre il corpo di Masiello, anzi appena oltre la sua proiezione a terra elaborata dalla tecnologia. Beffa ulteriore per il difensore laziale: l'ammonizione per l'eccesso di esultanza come da protocollo non viene infatti revocata.