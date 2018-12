Il Napoli a cena per scambiarsi gli auguri di Natale. La squadra di Carlo Ancelotti si è ritrovata come di consueto nella suggestiva cornice di Villa D’Angelo. Tra gli ospiti e tra l'altro primo ad arrivare all'appuntamento, il cantante Anastasio, vincitore della 12^ edizione di X-Factor. Subito dopo Insigne ed Hysaj, poi Meret e il capitano Hamsik con Milk. Con una story su Instagram, Anastasio ha manifestato tutta la sua gioia ed emozione per l'evento in quanto tifoso azzurro. "Una gran bella soddisfazione - ha detto a Sky - Una canzone per Ancelotti? Non mi metto a fare canzoni ad ogni allenatore che passa. Al massimo se la faccio la farò per Maradona, ma non so. Questa sera c'è l'occasione di conoscere persone che vedo sempre in Tv, un bel regalo".