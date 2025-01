Primavera, parte sperimentazione possesso portieri

Il girone di ritorno del Campionato di Primavera 1, diretto dagli arbitri di Serie C, sarà caratterizzato da una sperimentazione regolamentare. La novità, annunciata durante un incontro tecnico on line della CAN C, riguarderà il portiere in merito al tempo di possesso del pallone con le mani e la punibilità della sua infrazione. "La FIFA crede fortemente in questa sperimentazione - ha esordito il Responsabile della Commissione Maurizio Ciampi - Aver scelto un Campionato diretto dagli arbitri della CAN C è per noi un vanto ed anche una responsabilità". In collegamento è intervenuto il Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi. "Partecipare ad una sperimentazione dell'IFAB, che in futuro si potrebbe tradurre in una nuova regola, è una cosa molto importante e anche un motivo di orgoglio" ha detto. I dettagli tecnici della sperimentazione sono stati illustrati da Matteo Trefoloni (Istruttore FIFA). "Il portiere avrà la possibilità di tenere in mano il pallone per un massimo di 8 secondi al termine dei quali, se non se ne sarà spossessato, verrà fischiata un'infrazione e sarà concessa una ripresa di giuoco agli avversari tramite una rimessa laterale - ha spiegato - L'arbitro inizierà il conteggio quando il portiere avrà il chiaro controllo del pallone. Gli ultimi cinque secondi saranno indicati con un avvertimento verbale accompagnato da un conteggio con le dite ed il braccio alzato". Un cambiamento quindi rispetto all'attuale Regolamento che prevede un calcio di punizione indiretto dopo soli sei secondi di possesso.