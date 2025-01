Edoardo Bove continua a essere di supporto per la Fiorentina. Mercoledì 8 gennaio il centrocampista ha aiutato Palladino e il suo staff nella direzione dell'allenamento, fancendo anche da arbitro nella partitella finale. E tra i suoi compagni c'è anche chi l'ha preso in giro per il suo 'nuovo' ruolo...

Edoardo Bove allena i compagni. In attesa di conoscere il suo futuro agonistico dopo malore in Fiorentina-Inter, il giovane centrocampista li aiuta a preparare i prossimi impegni, con i Viola attesi dalla trasferta a Monza di lunedì prossimo per riscattare la sconfitta interna col Napoli. Gli account social della Fiorentina hanno pubblicato un video della partitella d'allenamento di mercoledì 8 gennaio, 'diretta' proprio da Bove. Il classe 2002 dà il via alle danze lanciando la palla in aria e si mette ad arbitrare i compagni, permettendo così a Palladino e al suo staff di concentrarsi sul resto. Lo stesso giocatore ha pubblicato una sua foto sul proprio profilo, ironizzando sull'insolito ruolo.