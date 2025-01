Galliani: "Chi non crede a salvezza può partire"

L'amministratore delegato del club brianzolo, attualmente ultimo in classifica, ha affisso una lettera nel centro sportivo del club biancorosso: "Se qualcuno di voi pensa la rimonta sia impossibile mi faccia chiamare dal procuratore, per capire se ci sono le condizioni per una immediata partenza"

"Cinquant’anni di calcio mi hanno insegnato che le parole, soprattutto quando si va male, non servono a nulla, per cui nessuna parola, ma obiettivo da raggiungere. Voi, e ripeto Voi, nel girone di andata dello scorso campionato siete stati in grado di conquistare 25 punti. Questo è quello che dobbiamo fare nel girone di ritorno di quest’anno”. Sono le parole di Adriano Galliani, amministratore delegato e vicepresidente del Monza, che ha affisso un messaggio nei corridoi del centro sportivo del club biancorosso per invitare la squadra a credere alla rimonta salvezza. "Se qualcuno di voi – chiarisce Galliani nella lettera, pubblicata da "Il Cittadino" - pensa sia impossibile e non intende mettere cuore, testa e anima nell’impresa, è pregato di farmi chiamare dal proprio procuratore onde verificare se esistono le condizioni ragionevoli per una partenza immediata. È tutto qui quello che volevo dirvi. Ognuno di voi si faccia l’esame di coscienza e trovi dentro di sé la risposta. Grazie".