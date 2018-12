Un Natale con il sorriso: è quello che si vogliono regalare Milan e Fiorentina, protagoniste della sfida in calendario sabato 22 dicembre per la 17^ giornata di Serie A. I rossoneri vogliono mettersi alle spalle i due pareggi per 0-0 contro Torino e Bologna, intervallati dall'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Olympiacos, mentre i viola vogliono proseguire nell'operazione rilancio dopo il 3-1 rifilato all'Empoli nel derby di domenica scorsa al Franchi.

Quando e a che ora si gioca Milan-Fiorentina?

La partita tra Milan e Fiorentina si giocherà sabato 22 dicembre alle ore 15 allo stadio San Siro - Giuseppe Meazza di Milano.

Dove è possibile guardare Milan-Fiorentina?

Milan-Fiorentina è un’esclusiva Sky Sport. Sarà trasmessa su Sky Sport Serie A HD (canale 201) e su Sky Sport HD (canale 251).

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

Quello in calendario sabato pomeriggio sarà l'incrocio numero 157 tra le due squadre in Serie A. Il parziale vede in vantaggio il Milan: i rossoneri hanno vinto 71 partite a fronte dei 42 successi della Fiorentina, mentre i pareggi sono 43. Un trend che diventa ancor più netto se si prendono in esame solo le 78 partite giocate in casa del Milan. Le vittorie rossonere sono 47, mentre la Fiorentina ha espugnato Milano in appena 11 occasioni, con 20 pareggi. Il Milan ha vinto gli ultimi tre confronti giocati a San Siro e non registra quattro successi interni consecutivi contro i toscani dal 1997: 2-0 nel gennaio 2016, 2-1 nel febbraio 2017 e 5-1 nello scorso maggio. L’ultimo pari (1-1) risale, invece, all’ottobre del 2014 e stoppò la serie positiva dei viola, con tre vittorie consecutive tra le stagioni 2011/2012 e 2013/2014. Un precedente che in casa Milan ricordano volentieri è quello del 28 aprile 1996, che sancì il 15esimo scudetto della storia rossonera: finì 3-1 con i gol di Savicevic, Baggio e Simone in rimonta dopo l'iniziale vantaggio della Fiorentina con la rete di Rui Costa. Curiosità: la Fiorentina è la squadra contro cui il Milan ha realizzato più gol in Serie A, 245 (1.6 a partita di media).

Qual è lo stato di forma delle due squadre?

Il Milan ha vinto solo una delle ultime cinque partite giocate in Serie A, con il 2-1 al Parma che spicca in una serie completata dai pareggi contro Lazio, Bologna e Torino e dal ko contro la Juventus. I rossoneri difendono la quarta posizione con 27 punti, ma hanno un margine di soli due punti sulla Lazio che insegue. La Fiorentina è invece a quota 22, dato figlio di una serie negativa di otto partite senza vittorie tra lo 0-1 di Roma contro la Lazio del 7 ottobre e il 3-3 di Sassuolo del 9 dicembre, interrotta domenica scorsa con il successo in rimonta sull'Empoli. I viola sono abbonati al segno X in trasferta. Pezzella e compagni hanno infatti pareggiato le ultime quattro trasferte di campionato: solo una volta nella sua storia in Serie A ha trovato il pari per più gare esterne di fila, nella stagione 1984/85.

Quali sono i giocatori che possono essere protagonisti?

I due calciatori da tenere maggiormente d'occhio arrivano dall'Argentina e vestono la maglia numero 9. Su sponda rossonera c'è un Gonzalo Higuain che ha voglia di tornare decisivo in campionato: il Pipita non trova il gol in Serie A dallo scorso 28 ottobre, quando firmò una rete nel 3-2 rossonero contro la Sampdoria nella gara valida per la decima giornata di campionato. Da quella data, complice anche lo stop di due turni per l'espulsione rimediata contro la Juventus, il parziale dei centri con il Milan in campionato è fermo a 5. Contro i viola avrà la possibilità di interrompere un digiuno lungo quasi due mesi. La statistica è dalla sua: Higuain ha segnato un gol o servito un assist in sette delle ultime otto sfide di Serie A contro la Fiorentina (sei reti ed un passaggio vincente). L'assenza di gol è un problema con il quale ha convissuto a lungo Giovanni Simeone, a secco per 10 incontri di fila prima di trovare due centri consecutivi, contro il Sassuolo prima e contro l'Empoli poi. Il rossonero porta bene al Cholito: è stato infatti l’autore dei due gol segnati dalla Fiorentina contro il Milan nella scorsa Serie A: 1-1 a Firenze e 1-5 a Milano. Nella Fiorentina da viaggio, però, occhio anche a Marco Benassi: escludendo gli autogol, il centrocampista classe '94 ha realizzato il 50% dei gol in trasferta della squadra di Pioli in questa Serie A (tre su sei).