Emergenza difensiva quasi totalmente rientrata dopo i recuperi di Romagnoli – titolare contro il Bologna – e Musacchio oltre a Conti ormai in rampa di lancio, ma a preoccupare Gattuso in vista del match contro la Fiorentina è il centrocampo. Assenti Biglia e Bonaventura (stagione finita per lui), l'allenatore rossonero per la gara contro la formazione viola in programma sabato pomeriggio alle ore 15 a San Siro dovrà rinunciare anche a Bakayoko, espulso contro il Bologna, e a Kessié, squalificato dopo il cartellino giallo (era diffidato) rimediato nel finale della gara contro la squadra rossoblù. "Perdiamo sicuramente due pedine importanti in vista della Fiorentina, ma abbiamo qualche centrocampista in rosa. Qualcosa mi inventerò", ha ammesso Gattuso commentando l'emergenza in mediana.

Emergenza a centrocampo: le soluzioni a disposizione di Gattuso

Ma chi giocherà dunque contro la Fiorentina? Al momento l'allenatore rossonero ha a disposizione in rosa solo tre centrocampisti di ruolo: Bertolacci, impiegato fino a oggi solo 139' in Europa League, José Mauri, schierato titolare contro il Parma e mandato in campo nei minuti finali contro il Bologna (65' complessivi in Serie A e 112' in Europa League in stagione), e Riccardo Montolivo, mai utilizzato e ai margini del progetto rossonero. Soluzione a sorpresa? Non è da escludere che, vista l'emergenza, Gattuso possa provare anche Suso come mezz'ala: lo stesso allenatore rossonero, infatti, ha più volte pubblicamente ribadito della tentazione di testare lo spagnolo in quel ruolo. Idee e soluzioni da trovare, però, in fretta: il rebus relativo al centrocampo del Milan ha poco tempo per essere risolto.