5/14

INZAGHI: un gol ogni 144 minuti



La "maledizione" del 9 inizia, come detto, con il post-Inzaghi. Nessuno come Superpippo, che arrivato al Milan nell'estate del 2001 e rimasto in rossonero per ben 11 stagioni, ha segnato 126 gol in 300 presenze. Di questi, alcuni straordinariamente importanti, come la doppietta in finale di Champions contro il Liverpool