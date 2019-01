CAGLIARI-EMPOLI 2-2

36' Pavoletti (C), 70' Di Lorenzo (E), 81' Zajc (E), 91' Farias (C)

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Pisacane, Padoin; Barella, Cigarini (78' Bradaric), Ionita; Birsa (68' Faragò); Joao Pedro (74' Farias), Pavoletti. All.: Maran

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Rasmussen, Silvestre; Di Lorenzo, Troarè, Brighi (57' Ucan), Acquah (66' Rodriguez), Pasqual; Zajc, Caputo. All.: Iachini

Pa-vo-lo-soooo! L'urlo della Sardegna Arena resiste per 70' ma si spegne al gol di Zajc che sembrava aver ribaltato la gara. Si riaccende al minuto 91' quando il neo entrato Farias firma il gol di un pari che sembrava ormai insperato. Finisce 2-2 un match bello, vivo e ricco di colpi di scena. Brava la squadra di Iachini a non mollare e a credere al risultato fino in fondo, proprio quando la formazione di Maran era in modalità gestione e sembrava non correre particolari rischi. Quanto alle formazioni iniziali, nel Cagliari prima da titolare per il neo acquisto Birsa, per Iachini solito Caputo sostenuto da Zajc in avanti. Primi minuti di gara bloccati, con entrambe le squadre dedite a studiare l'avversario senza correre pericoli. Ma la qualità del Cagliari, specie nella zona centrale del campo emerge e la squadra di Maran prende in mano le redini del gioco. L'attacco rossoblu finisce per tre volte in fuorigioco ma poi riesce a prendere le misure, dopo che Zajc in rovesciata spaventa Cragno. Pavoletti fa quello che sa fare meglio: si avventa su una palla crossata da sinistra da Ionita e incorcia di testa battendo Provedel sul secondo palo. Per l'attaccante ex Napoli sesto gol di testa su sette in campionato. Da quando gioca in Serie A (2014/15) soltanto Cristiano Ronaldo (30) e Olivier Giroud (22) hanno segnato più gol di testa di Leonardo Pavoletti (21) nei top-5 campionati europei.



L'Empoli accusa il colpo, fatica a riorganizzarsi mentre la difesa del Cagliari è attenta e pronta a chiudere ogni varco. Il primo tempo termina con il Cagliari meritatamente in vantaggio. All'inizio della ripresa il tema del match sembra non cambiare. Il Cagliari riparte in controllo, l'Empoli difende con ordine e prova a sfruttare qualche spazio lasciato dai sardi. Ma la squadra di Maran non sa essere più così incisiva in avanti e l'Empoli rosicchia campo e spazi liberi agli avversari. Ancora un'iniziativa di Zajc (cross che attraversa lo specchio senza l'intervento di alcun compagno) spaventa il Cagliari. E' il preludio al gol che arriva ancora attraverso un'iniziativa dallla sinistra: questa volta il cross teso viene raccolto sul secondo palo dall'accorrente Di Lorenzo che non lascia scampo a Cragno. Improvvisamente l'inerzia del match cambia, è l'Empoli che risulta più pericoloso nonostante il Cagliari sia spinto dall'affetto della Sardegna Arena. A fare la differenza è l'uomo in più per Iachini, vale a dire Zajc che si inventa la giocata che ribalta la partita: uno slalom tra tre difensori e una conclusione che ruba il tempo a Cragno che non può far altro che guardare il pallone infilarsi alle sue spalle. Il Cagliari, colpito nell'orgoglio, si riversa in attacco, l'Empoli difende con coraggio e determinazione ma una disattenzione al 91' consegna la palla del pari a Farias che segna il gol del definitivo 2-2.