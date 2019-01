Quello che è accaduto all’Allianz Stadium ha quasi dell’incredibile, almeno per uno come Cristiano Ronaldo abituato sempre ad essere il migliore. A volte, però, anche i migliori sbagliano ed è quello che è accaduto all’asso portoghese nel match della sua Juventus contro il Chievo. Al minuto 52 un fallo di mano di Bani in area regala un calcio di rigore a favore della Juventus, già avanti per 2-0; sul dischetto si presenta il solito Cristiano Ronaldo che calcia angolato alla sinistra di Sorrentino che, da noto “pararigori” qual è, si ripete anche in questa occasione, riuscendo a neutralizzare il quarto tiro dagli undici metri degli ultimi sei che gli hanno tirato contro.

Un vero “record” per il fuoriclasse bianconero che in campionato non sbagliava dagli undici metri dal novembre 2017 nella partita tra Real Madrid e Malaga. In gare ufficiali, invece, l’ultimo errore risale al 25 giugno 2018 quando ai Mondiali si fece negare la gioia del gol dall’estremo difensore dell’Iran, Alireza Beiranvand. Per Ronaldo quello contro il Chievo è il 22° rigore fallito in carriera contro i 130 calciati.