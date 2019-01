MILAN-NAPOLI 0-0 LIVE

COME ARRIVA IL MILAN

In serie utile da tre turni in Serie A con 7 punti all’attivo, i rossoneri di Gattuso archiviano la partenza di Higuain e l’arrivo di Piatek tornando a concentrarsi in campionato. Il Milan ha perso solo contro Juventus e Fiorentina a San Siro e cerca conferme nel duello speciale tra Rino e il grande ex Ancelotti. Sarà la prima in casa per Paquetá e verosimilmente per "Robocop" Piatek