Cagliari-Atalanta (lunedì 4 febbraio, ore 21.00 - Sky Sport)

Il match di chiusura della 22^ giornata vede l'Atalanta, reduce da un'impressionante vittoria a Bergamo contro la Juventus (3-0 nel quarto di finale di Coppa Italia) scendere in campo all'Arena sarda. Il Cagliari ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro l’Atalanta (1 sconfitta), non subendo alcun gol per ben tre volte in questo parziale. In casa il Cagliari ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro l’Atalanta nel massimo campionato (1N, 1P), incluse le ultime due giocate in Sardegna, in cui non ha subito alcun gol. L’Atalanta ha conquistato 26 punti e segnato 38 gol (2,9 di media a match) nelle ultime 13 giornate: in questo parziale solo Juventus (35) e Napoli (30) hanno ottenuto più punti dei bergamaschi in Serie A. Le ultime sette gare in trasferta dell’Atalanta in Serie A hanno visto in media cinque gol ad incontro, record di reti in media nei cinque maggiori campionati europei in questo intervallo temporale.