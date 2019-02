Qual è il suo pensiero su alcune critiche dei tifosi?

Io dico che negli ultimi sette anni la Juventus ha vinto sette scudetti. E dico anche che negli ultimi quattro anni abbiamo disputato due finali di Champions League, oltre a un ottavo e ad un quarto di finale giocati discretamente bene. In Europa proveremo a vincere, ma su otto squadre che possono ambire alle semifinali, vanno avanti solo in quattro... Questo non vuol dire che la Juve gioca per non vincere la Champions, ma quando sono arrivato c'era la preoccupazione di non battere il Malmo, mentre io con quella squadra pensavo di poter vincere la Champions. Da quello che sento dire, la Juventus quest'anno sarà la finalista della Champions. Io so soltanto che noi dobbiamo fare bene e vincere intanto il campionato, poi la Champions bisogna provare a vincerla così come abbiamo fatto negli altri anni. Proviamo a vincere la Champions dal primo anno che sono arrivato, ma per farlo serve bravura e anche fortuna. E non è detto che la vinci perché è arrivato Ronaldo, mica è la playstation. Ci sono una miriade di variabili: noi dobbiamo lavorare e provare ad arrivare in fondo ad ogni nostro obiettivo. Ci scusiamo per la sconfitta di Bergamo. Capisco che la gente pensi che la Juve debba vincere sempre, ma neanche il Real - che ha vinto quattro Champions negli ultimi anni - vince sempre: loro hanno vinto solo una Liga negli ultimi sei anni. Non è che non capisco nulla, sono i numeri che parlano. Quest'anno speriamo di vincere la Champions, più di questo non posso dire: pensare che la Juve abbia già vinto però mi sembra fuori dal normale. A questo punto chiederei alla UEFA perché ci fanno giocare visto che siamo già in finale... Ci vuole rispetto per il lavoro, noi lavoriamo per arrivare in fondo a tutti gli obiettivi, ma ci sono anche gli altri. Ecco perché vincere è una cosa straordinaria e non è normale.