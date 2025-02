Ranieri: "I ragazzi hanno creduto nel pareggio"

Claudio Ranieri è soddisfatto della prova della Roma e del punto preso con il Napoli. L'allenatore giallorosso spiega anche il motivo per aver schierato una formazione inattesa, facendo riposare tanti presunti titolari: "Avevamo giocato giovedì sera. Non puoi rimettere gli stessi perché non ne hanno più. Tutti mi danno piena fiducia. Mi sembrava più giusto questo, iniziare con sei undicesimi nuovi e poi mettere gli altri quando il Napoli sarebbe calato. Bisogna saper gestire le forze di tutti quanti". Una Roma che non si pone obiettivi specifici o limiti: "Il nostro focus è cercare di migliorarci partita dopo partita. Non possiamo prendere in giro i tifosi dicendo che puntiamo alla Coppa Italia o ad un'altra coppa. Prometto solo che puntiamo a fare bene partita dopo partita". Nello specifico della gara: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo fatto un errore e lo abbiamo pagato, ma alla fine del primo tempo ho fatto i complimenti alla squadra, anche se dovevamo essere un po' più aggressivi. Poi ho inserito altri giocatori tanto perdere 1-0 o 2-0 non avrebbe fatto differenza, la squadra rispondeva e i ragazzi ci credevano, il risultato sarebbe stata una conseguenza. Hanno lottato come leoni fino in fondo e la partita l'hanno voluta pareggiare con tutte le loro forze".