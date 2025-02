Conceiçao: "Per noi sono due punti persi"

Il Milan va vicino alla vittoria, ma viene raggiunto nel recupero. Il derby contro l'Inter finisce 1-1. Ad analizzarlo a Sky Sport è stato l'allenatore dei rossoneri Sergio Conceiçao: "Ci sono state delle cose positive, altre un po' meno. Ma questo è l'atteggiamento che voglio vedere . I ragazzi sono stati bravi a interpretare quello che avevo chiesto. L'Inter è una squadra forte che crea tante difficoltà agli avversari. Era importante controllare i punti forti degli avversari ed esplorare le loro debolezze. Siamo delusi perché abbiamo perso due punti. Penso che il pareggio sia giusto ma prendere gol così per errori dei giovani costa, anche se ci sta. La squadra ha lavorato, ha fatto una bella partita . Penso che dalla prossima, con il mercato finito, saremo più tranquilli". Su cosa ha detto alla squadra dopo la partita: " Ho fatto un misto tra le cose positive e quelle che non sono andate bene . Sono cose che restano nello spogliatoio. Quello che conta è che i giocatori accettino il lavoro che proponiamo, perché il tempo è quello che. Dobbiamo avere continuità , che viene anche dalla voglia di giocare. Questa è una cosa non negoziabile: se non c’è la voglia di giocare a calcio, non va bene".

Reijnders: "Ripartiamo da questa partita"

Nel post-partita, a Sky ha parlato anche Tijjani Reijnders, autore del momentaneo vantaggio rossonero: "Giocare ogni partita per questo club è fantastico, soprattutto se penso ai giocatori olandesi che sono stati qui prima di me". Sulla partita: "Purtroppo il mio gol non è stato abbastanza, ma la mentalità che abbiamo avuto dobbiamo portarla in tutte le partite. Oggi abbiamo lottato ma abbiamo concesso gol all'ultimo minuto. Non siamo in una buona posizione in campionato e dobbiamo mostrare quanto fatto oggi in ogni partita. Dobbiamo ripartire da qui".