A inizio ripresa, doppio cambio per infortunio per la Roma. Per un pestone di Di Lorenzo, El Shaarawy è stato costretto a uscire, toccandosi la caviglia destra. Fuori allo stesso minuto anche Manu Koné: in un duro contrasto a centrocampo con Juan Jesus, il francese si è fatto male al ginocchio destro cadendo e prendendo un giallo (era diffidato: salterà la trasferta di Venezia). Da valutare le loro condizioni in vista del match di Coppa Italia di mercoledì in casa del Milan

ROMA-NAPOLI 1-1, LA CRONACA