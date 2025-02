L'Inter va sotto, rischia il terzo ko in altrettanti derby stagionali ma strappa il pareggio al 93'. Premiato l'assalto nella ripresa dei nerazzurri, che si erano visti annullare tre gol (uno a Dimarco e due a Lautaro) oltre ad aver colpito tre clamorosi pali con Bisseck, Thuram e Dumfries. Decisivo l'1-1 in pieno recupero di De Vrij, marcatore olandese della sfida come Reijnders, che permette all'Inter di difendere l'imbattibilità casalinga in campionato lunga ora 17 turni consecutivi. Una partita analizzata a Sky da Simone Inzaghi: "I ragazzi sono stati magnifici, sono andati oltre. Gli ho parlato e gli ho fatto i complimenti. E sono andati oltre agli episodi: tre gol annullati, tre pali e un rigore clamoroso non fischiato su Thuram (al 73' sul contrasto con Pavlovic, ndr). Il rigore? È un discorso ampio: non me n’ero accorto e non so quali siano le direttive. Ci sta che possa sfuggire all’arbitro, ma chi sta al Var non può non richiamarlo. Ho visto trasmissioni sportive fare giurisprudenza sull’Inter, al quarto episodio di questo tipo inizio ad arrabbiarmi…". L’allenatore dell’Inter ha aggiunto: "È difficilissimo giocare contro il Milan, ha gamba e può ripartire in ogni momento. C’è sicuramente rammarico, vogliamo sempre vincere e non ci siamo riusciti. Ma non ci siamo fatti abbattere dagli episodi".

