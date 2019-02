Il mercato ha rimescolato le carte. Ora bisogna ordinarle ed essere subito pronti a dare risposte. Mentre i vari fantallenatori si preparano per scegliere la propria squadra a Superscudetto o ad offrire per gli ultimi colpi dell'asta di riparazione invernale nelle varie leghe private, in Serie A si va verso un nuovo turno di campionato. Napoli-Sampdoria promette fuochi d'artificio con Quagliarella che è pronto a prendersi un record assoluto in uno stadio che ama e che conosce bene. Di contro Ancelotti deve tornare al più presto alla vittoria.

In casa Roma mancherà la diga titolare davanti alla difesa e Gattuso chiederà a Piatek di bissare la multimarcatura vista in coppa Italia. La Juventus non ha a disposizione i due centrali titolari mentre in attacco SuperMario Mandzukic torna a disposizione. La 4x100 del Parma è pronta invece a colpire in contropiede. Nel doppio posticipo del lunedì di scena il derby tra Frosinone e Roma

Ecco una panoramica squadra per squadra sulle ultime news dai campi di allenamento. Le notizie sono in costante aggiornamento grazie al sempre prezioso lavoro degli inviati di Sky Sport.

Empoli-Chievo, sabato ore 15

Empoli, novità in attacco ma non solo

Senza più Zajc e con l'arrivo di Farias, si aprono diverse soluzioni per l'attacco toscano. L'ex Cagliari sembra il favorito d'obbligo ma attanzione alla possibile opzione Ucan. Il turco conosce bene le dinamiche di un attacco che non può fallire nella delicata sfida contro il Cheivo. Farias potrebbe essere usato a gara in corso. A centrocampo non dovrebbero esserci novità mentre in porta Dragowski insidia Provedel. L'ex portiere viola può davvero partire dall'inizio.

Chievo, dei nuovi arrivati uno può giocare subito

Maran recupera Kiyine e Bani che tornano a disposizione dopo la squalifica. Con Tomovic fuori dai giochi, il 4-3-1-2 di Mimmo Di Carlo potrebbe prevedere l'inserimento in difesa di Andreolli. Difficile che qualche altro nuovo arrivo sia subito nell'XI titolare. Anche Barba però sgomita per giocare dall'inizio. Senza più Radovanovic e Obi, Rigoni ed Hetemaj sono sicuri del posto. Resta una maglia che si contendono Kiyine e Leris.

Napoli-Sampdoria, sabato ore 18

Napoli, occhio alle possibili 'esclusioni eccellenti'

In casa Napoli c'è da cancellare la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan. Qualcuno a San Siro ha reso meno del solito e allora Carlo Ancelotti potrebbe 'panchinare' un paio di pezzi da novanta. Le sirene di mercato hanno avuto effetti negativi anche se alla fine, a parte Rog, nessuno ha salutato la Campania. Contro la Samp rischiano seriamente sia Insigne che Allan. In mediana c'è anche Fabian Ruiz squalificato. Potrebbe quindi toccare a Verdi con Hamsik e Zienlinski centrali di centrocampo e Milik affiancato da Mertens.

Sampdoria, dentro Ramirez ma fuori Praet

Sulla trequarti è ballottaggio apertissimo tra il rientrante Ramirez (che ha scontato il turno di squalifica) e Saponara. Dopo la bella prova dell'azzurro sabato scorso, c'è da pensare che la lotta per una maglia da titolare sia più serrata che mai. In difesa Colley potrebbe vincere di nuovo la sfida con l'ex Tonelli mentre in mezzo mancherà lo squalificato Praet. Due le soluzioni possibili: o l'utilizzo di Jankto oppure l'inserimento di Vieira con Ekdal che a quel punto agirebbe da mezzala.

Juventus-Parma, sabato ore 20:30

Juventus, nuova difesa per Allegri. CR7 riposa?

La sfida persa contro l'Atalanta ha lasciato Massimiliano Allegri senza centrali. Se A Bergamo era stato accentrato De Sciglio, contro il Parma potrebbe rivedersi da1 1' in maglia Juve Martin Caceres. In mezzo spazio a Pjanic con Emre Can che scivolerebbe in panchina mentre in attacco torna a disposzione Mario Mandzukic. Allegri ha anche parlato di un periodo pieno per i suoi. Non è quindi escluso che Cristiano Ronaldo possa tirare il fiato partendo dalla panchina. Douglas Costa e Dybala avrebbero quindi Mandzukic come terminale di riferimento.

Parma, un solo (piccolo) dubbio per D'Aversa

Il cognome più cliccato e ricercato di questa finestra di mercato è stato sicuramente quello del neo attaccante ducale Schiappacasse. Sorrisi a parte il classe '99 dovrà aspettare un po' prima di poter insidiare qualcuno in attacco. Contro la Juventus dovremmo vedere il solto parma con Scozzarella ancora favorito su Stulac mentre in attacco non è escluso che D'Aversa inizi con Siligardi al posto di Biabiany anche se la velocità in ripartenza del francese può essere d'aiuto.

Spal-Torino, domenica ore 12:30

Spal, c'è da sostituire Petagna

Il gol contro il Parma ha fatto molto bene alla Spal e a Petagna. Peccato che l'attaccante (che era diffidato) abbia pensato di festeggiare togliendosi la maglia. Semplici quindi non portà contare sulla punta triestina e molto probabilmente ad Antenucci affiancherà Paloschi. In difesa Cionek rientra dopo la squalifica e con Vicari malconcio sarà con tutta probabilità lui il centrale al fianco di Bonifazi e Felipe. In mezzo Valdifiori insidiato da Schiattarella.

Torino, differenziato per Djidji

Mazzarri spera di recuperare Djidji che aveva accusato un problema muscolare. Il difensore aveva anche ottenuto un permesso per volare a Nantes (Emiliano Sala era stato suo compagno di squadra). Una volta rientrato alla base, Djidji ha svolto lavoro differenziato ed è a rischio. Meitè torna dalla squalifca. Rientrato quindi l'allarme a centrocampo che aveva colpito il Toro nelle ultime uscite. Il attacco reclama spazio Iago Falque.

Genoa-Sassuolo, domenica ore 15

Genoa, Sanabria subito promosso?

Il gol segnato al primo tocco da neo acquisto del Genoa potrebbe aver portato in dote una titolarità immediata. E' quel che spera Antonio Sanabria che si candida per una maglia da titolare al fianco di Kouamè. Il duello è con Pandev. A centrocampo c'è Rolon squalificato e Prandelli potrebbe proporre al suo posto Radovanoic, appena arrivato dal Chievo.

Sassuolo, Sensi torna in mediana

C'è grande attesa per scoprire l'acquisto invernale Demiral. Probabile che però il suo inserimento sia graduale. Contro il Genoa, nel 4-3-3 neroverde, possibile ritorno della coppia Magnani-Ferrari. In mezzo è indisponibile Magnanelli ma in compenso rientra Stefano Sensi dopo aver scontato la squalifica. Duncan e Bourabia dovrebbero completare il pacchetto. In avanti la possibile sorpresa è Boga.

Udinese-Fiorentina, domenica ore 15

Udinese, Lasagna prova a scalzare Okaka

L'arrivo di Sandro e di De Maio apre a nuove soluzioni tra centrocampo e attacco. I due però, per motivi differenti, devono rimettere minuti nelle gambe. L'ex Genoa farebbe comodo come diga di centrocampo mentre l'ex Bologna proverà comunque a contendere una maglia da titolare a Opoku. Tra gli esclusi di settimana scorsa cercano spazio Pussetto e soprattutto Kevin Lasagna che è testa a testa con Okaka. Per l'attaccante in prestito dal Watford sarebbe la terza gara di fila. Una sorta di consacrazione di titolarità?

Fiorentina, out Vitor Hugo e Benassi

Per un Biraghi che torna a disposzione dopo lo stop imposto dal giudice sportivo, c'è un Benassi che dovrà guardare la partita dalla tribuna. Il centrocampista, squalificato, rischia di avere al suo fianco Vitor Hugo che è alle prese con un fastidio all'inguine. Milenkovic dovrebbe quindi essere accentrato con Laurini in fascia. In mezzo possibile la conferma di Nordgaard mentre il trio d'attacco non cambia: Chiesa, Simeone e Muriel guideranno il pacchetto avanzato viola

Inter-Bologna, domenica ore 18

Inter, le riflessioni di Spalletti

Reduce dall'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio, l'Inter ospita l'ex Mihajlovic. Spalletti deve valutare il grado di stanchezza dei suoi dopo i 120 minuti di giovedì sera. Nainggolan è sempre un punto di domanda. Va gestito e valutato giorno per giorno. Borja Valero ha accusato un risentimento nell'immedito pre partita complicando i piani di turnover in vista del Bologna. Politano è squalificato. In più c'è un Perisic che ieri è stato fischiato a San Siro e che deve riprendersi dalle ultime vicende di mercato. Possibile quindi l'impiego di Lautaro Martinez che in Coppa era subentrato a gara in corso.

Bologna, Mihajlovic riparte dalla difesa a 4 con Lyanco

Nella sua ultima avventura italiana, il neo tecnico del Bologna aveva alternato il 4-3-3 con il 4-2-3-1. Con Mattiello squalificato si va verso il tridente d'attacco. Santander si gioca il posto con Destro mentre in difesa ci potrebbe essere l'esordio dal 1' di Lyanco (che Mihajolivc conosce molto bene). A rischio panchina Orsolini mentre Soriano e Sansone, salvo soprese, saranno del match fin dal fischio iniziale.

Roma-Milan, domenica ore 20:30

Roma, De Rossi e Pellegrini davanti alla difesa

In casa Roma non recuperano Under, Perotti e Juan Jesus. In più ci sono Cristante e Nzonzi squalificati. In difesa torna Fazio con Santon sull'out di destra. Florenzi infatti viene avanzato nella linea a tre alle spalle di Dzeko mentre davanti alla difesa si piazzeranno De Rossi e Lorenzo Pellegrini.

Milan, Biglia convocato?

Gattuso e il suo Milan ripartono da Piatek. La doppietta contro il Napoli ha tolto ogni dubbio legato al suo adattamento ai nuovi compagni e al nuovo sistema. In difesa ancora ai box Zapata mentre Calabria può spuntarla su Abate. Kessiè e Bakayoko hanno tanti minuti e tante partite sulle gambe ma in questo momento è difficile pensare a un centrocampo senza loro due. Buone notizie arrivano da Biglia che potrebbe essere convocato. Davanti, rispetto alla gara contro il Napoli di Coppa Italia, tornano Suso e Calhanoglu.

Frosinone-Lazio, lunedì ore 19

Frosinone, in tre per una maglia

Baroni potrebbe ritrovare Goldaniga in difesa mentre in attacco Pinamonti va verso la conferma al fianco di Ciano. Possibile anche il recuero di Zampano mentre assente sicuro sarà lo squalificato Cassata. Per sostituirlo ci sono tre nomi: Valzania, che ha già esordito con la nuova squadra, Viviani e Gori.

Lazio, Inzaghi resta senza SMS

Acerbi e Marusic rientrano dalle rispettive squalifiche e sono pronti per tornare nell'XI titolare. In difesa ancora fuori Luiz Felipe. Con Marusic a destra chi resta fuori? Forzatamente Milikovic-Savic dato che è squalificato. Spazio quindi ancora a Luis Alberto in mediana e a Correa a supporto di Ciro Immobile. Il buon impatto di Caicedo contro l'Inter potrebbe però rimescolare le carte. Romulo è stato preso per avere un rinforzo a destra ma pare ancora presto per vederlo scalzare Marusic

Cagliari-Atalanta, lunedì ore 20:30

Cagliari, panchina per i nuovi

Cacciatore, Thereau, Oliva, Leverbe, Pellegrini e Despodov. Cagliari davvero scatenato in questa finestra invernale. Qualche volto nuovo potremmo forse vederlo in campo lunedì ma difficilmente già alle 20:30 quando sarà dato il fischio d'inizio al match. Barella è squalificato. Birsa torna dopo l'influenza. In avanti spazio ancora a Joao Pedro e Pavoletti. In mezzo Cigarini in vantaggio su Bradaric.

Atalanta, ecco come sta 'nonna' Ilicic

L'unica notizia negativa della storica serata di Coppa Italia contro la Juventus è stato l'infortunio di Ilicic. Gasperini nell'immediato dopo gara aveva detto 'aspettiamo ma non pare grave'. Il giocatore è stato sottoposto a runa risonanza che però non ha evidenziato particolari problemi fisici. Possibile che però Gasperini decida di non rischiarlo. Pronto nel caso Pasalic. In mediana la coppia Freuler-De Roon torna anche in campionato mentre in difesa Toloi, alle prese con problemi personali, è in dubbio.