Inter e Milan stanno preparando una proposta di riqualificazione di San Siro da presentare al Comune di Milano. Questo è il senso della lettera con cui i club hanno risposto all’Amministrazione, che li sollecitava a prendere una decisione sul futuro dello stadio. Per i due club, si legge nella lettera, “sarà progetto innovativo che riqualificherà tutta l'area nell'interesse di tutta la città”. Per Inter e Milan, quello della riqualificazione di San Siro è un progetto molto ambizioso e innovativo: ci sono già stati dei confronti con gli uffici tecnici, dai quali è emersa la volontà di valorizzare non solo lo stadio ma tutta l'area di riferimento, per coniugare le attività legate alle due squadre di calcio con socialità, innovazione, divertimento, ampia gamma di servizi che possa essere utile anche a tifosi e cittadini. Secondo quanto emerso, verrà presentata una proposta, che, ciononostante, non potrà prescindere da un montante di volumetrie private superiore rispetto a quanto previsto oggi per le grandi funzioni urbane. “È un bene che Milan e Inter stiano collaborando per una proposta condivisa, era quello che auspicavamo e la loro lettera è un atto importante dopo il protocollo firmato qualche mese fa”, ha ammesso l’assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran. “Rispetto alle richieste, che mi sembrano normali all'interno dell'avvio di una discussione, si può discutere serenamente nell'ambito del progetto che presenteranno. Non vediamo l'ora di entrare nel merito perché Milano merita uno stadio al massimo livello”, ha concluso.