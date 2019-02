Storie di calcio, supereroi e fumetti. Storie che si intrecciano allo Juventus Museum di Torino, dove è stata inaugurata una mostra – divisa in diversi capitoli tematici – che "celebra il calcio raccontato dal mondo del fumetto in tutte le sue forme". A margine dell’evento inaugurale, ha parlato anche il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved, uno degli ospiti d’eccezione. I bianconeri sono reduci dal mezzo passo falso contro il Parma e dall’eliminazione in Coppa Italia e vogliono riprendere la marcia già nel match di domenica contro il Sassuolo: "Assolutamente, non stiamo ancora pensando alla Champions – ha detto Nedved a Sky Sport – perché abbiamo ancora due partite di campionato da fare e siamo molto concentrati, stiamo lavorando per quello. Col Sassuolo sarà una partita da tre punti e vogliamo vincere". Un’insolita costante delle ultime due partite è stata quella dei gol subiti. Nedved la vede così: "Abbiamo preso in settimana gol che non siamo abituati a prendere, abbiamo lavorato su quello e la squadra si farà trovare pronta".

Su Dybala: "Ci teniamo stretti i nostri supereroi"



Infine, Nedved risponde così ad una domanda su Paulo Dybala e sul suo rendimento diminuito in termini di gol: "Restando in tema con la mostra, da noi ci sono tutti i supereroi e ci teniamo stretti i nostri giocatori perché crediamo di avere una squadra molto forte. Su Paulino – ha concluso – devo dire che ha segnato meno sì, ma ha giocato meglio, molto meglio. E io sono molto contento di lui".