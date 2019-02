La telenovela legata a Mauro Icardi potrebbe essere arrivata a uno snodo decisivo. Il futuro dell’attaccante all’Inter è legato a doppio filo a quello a quello con la nazionale argentina. Il bomber di Rosario è fermo dal 13 febbraio, lamenta un problema al ginocchio e per questo non è stato inserito dal commissario tecnico Scaloni nella lista dei pre-convocati per i prossimi impegni della Seleccion, le amichevoli di marzo contro Venezuela e Marocco. Nulla di strano, impossibile, almeno ad oggi, pensare di convocare un giocatore infortunato. Il problema è a lungo termine, perché l’empasse con il club nerazzurro rischia di costare al centravanti la convocazione per la Copa America in programma dal 14 giugno al 7 luglio in Brasile.

Icardi, Argentina a rischio

Sino al clamoroso declassamento deciso dalla dirigenza, che gli ha tolto la fascia affidandola a Samir Handanovic, Icardi era al centro del progetto tecnico della nuova Argentina. Dopo la mancata convocazione al Mondiale di Russia 2018, l’attaccante cresciuto nella cantera del Barcellona è stato chiamato per i successivi impegni, trovando il primo gol con la Seleccion nel 2-0 al Messico del 21 novembre. Scaloni, che non è in buoni rapporti con Sergio Aguero e al momento non considera Gonzalo Higuain un’opzione, ritiene Maurito il centravanti titolare della squadra per la Copa America. Ma adesso la situazione è cambiata e la convocazione dell’argentino è a serio rischio. Per questo nelle prossime ore il commissario tecnico contatterà personalmente Icardi per avere ragguagli sulle sue condizioni fisiche.

Telefonata Scaloni-Icardi

La telefonata Scaloni-Icardi potrebbe essere decisiva per il futuro dell’attaccante a Milano. Il numero 9 nerazzurro non vorrebbe perdere il treno Copa America, ma è chiaro che tutto passa dal suo reinserimento nell'Inter. Se Icardi continuerà a svolgere terapie e spingerà per l’operazione al ginocchio (in quel caso dovrebbe rimanere ai box per 3-4 mesi), non dovrebbe essere preso in considerazione. E in un colpo solo rischierebbe così di perdere Inter e Nazionale.