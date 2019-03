Tanti assenti, ma la Juventus non tradisce. Anzi. I bianconeri preparano al meglio il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid (in campo martedì prossimo, ndr) facendo quattro gol all’Udinese nell’anticipo della 27^ di Serie A. Grande protagonista a sorpresa nel 4-1 dello Stadium è stato Moise Kean, schierato al posto di Ronaldo come centravanti e autore di una doppietta nel primo tempo. Opera completata dal rigore di Can e dal gol di Matuidi, prima dello squillo di Lasagna nel finale. “Sono stati bravi, non ho dubbi - ha spiegato Massimiliano Allegri nel post partita - Ci eravamo preparati bene per questa gara, ora mancano cinque vittorie per lo Scudetto. 75 punti è una bella quota a undici dalla fine. Tutti correvano verso la porta e così chi ha palla ha soluzioni. Servirà giocare più in verticale, ma sono giovani e miglioreranno”. Kean in copertina: “Ha fatto bene a rimanere qui. Lui è molto bravo ad attaccare la porta, deve migliorare molto nei movimenti per dettare i passaggi e nei controlli. Ma è un 2000 e fa gol”.

"Dispiace per Barzagli. Siamo pronti per l'Atletico"

Ora la testa della Juve è alla sfida contro l’Atletico Madrid: “Non so se giocheremo a tre o a quattro dietro - ha proseguito Allegri - De Sciglio non credo sia recuperabile, a sinistra o destra giocherà Spinazzola o Caceres con Cancelo. Qualcosa va fatto, servirà tecnica ed ampiezza. Saremo pronti. Infortunio Barzagli? Mi dispiace, tornava oggi e stava giocando bene. Douglas Costa è a disposizione, e che la buona sorte martedì ci assista”. Un 4-1 come quello contro l’Udinese andrebbe bene martedì: “Sì, ma sarà una gara diversa - ha aggiunto l’allenatore bianconero - Ci vorrà più lucidità in passaggio. Ci arriveremo bene, godiamoci questa vittoria. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Cerchiamo di celebrare due o tre trofei”.