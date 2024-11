Intervento riuscito per Jovic alle prese con un problema di pubalgia. Il Milan ha comunicato i tempi di recupero: "Si fermerà a Belgrado per otto giorni di convalescenza prima di far rientro a Milanello dove inizierà il programma riabilitativo. La stima dei tempi di recupero è di quattro settimane"

Questa mattina a Belgrado Luka Jovic, accompagnato da un membro dello staff medico del Milan, è stato sottoposto a intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro. L'operazione, effettuata dal dott. Zarko Vuckovic per risolvere il problema di pubalgia, è perfettamente riuscita, come si legge nel comunicato del Milan. "Jovic si fermerà a Belgrado per otto giorni di convalescenza prima di far rientro a Milanello dove inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica. La stima dei tempi di recupero è di quattro settimane".