Monchi e la Roma si separano con effetto immediato: a darne notizia è stato Angelo Mangiante ai microfoni di Sky Sport 24. Nelle prossime ore arriverà la comunicazione ufficiale dell'addio, che maturerà con la formula della rescissione consensuale del contratto. Le strade del direttore sportivo spagnolo e del club giallorosso si separano a 20 mesi dall'arrivo di Monchi nel calcio italiano: il ds, legato alla Roma da altri due anni di contratto, ha preso atto della posizione del club senza polemiche.

Addio Monchi: al suo posto incarico ad interim per Massara

La necessità di inseguire il quarto posto e dare una sterzata alla stagione, testimoniata dall'esonero di Eusebio Di Francesco e dall'arrivo di Claudio Ranieri in panchina, hanno portato la Roma al doppio addio: prima all'allenatore, poi a Monchi. Una separazione accettata serenamente dal direttore sportivo, come le modalità dell'addio con il club confermano. L'uomo-mercato spagnolo non aveva mai nascosto il suo sostegno a Di Francesco e ha accettato la scelta del club di puntare su Ranieri, salvo comunicare poi la voglia di non proseguire più la sua avventura in giallorosso. Al momento a prendere il posto di Monchi sarà Ricky Massara, già braccio destro di Walter Sabatini e dello stesso Monchi, mentre nelle prossime settimane la società ragionerà sul nome al quale affidare la poltrona di ds per la prossima stagione. Intanto, Monchi saluta con la bacheca vuota. Era arrivato a Roma con due obiettivi su tutti: fare plusvalenze sul mercato e vincere dei titoli. Sulla scelta di dirsi addio con la Roma pesa soprattutto questo secondo aspetto.