Una foto (in bianco e nero) con la maglia nerazzurra e la tipica esultanza, sullo sfondo lo stadio di San Siro. Mauro Icardi il giorno prima del derby pubblica una sua immagine in nerazzurro su Instagram. Non succedeva dalla trasferta di Parma, l'ultima presenza dell'attaccante prima che scoppiasse la tensione con la società. Il giorno scelto per tornare a postare immagini "interiste" non è certo casuale: domani sera la sfida con il Milan, importante non solo per la rivalità storica, ma anche e soprattutto per conquistare la zona Champions.

I significati

Tutti da capire i possibili significati di questa scelta, che si presta a diverse interpretazioni. Potrebbe essere un segnale di riavvicinamento a squadra, club e tifosi. O anche l'ennesima provocazione, dopo l'eliminazione in Europa League e alla vigilia del derby. O ancora semplicemente l'espressione di un rimpianto, per aver perso partite, occasioni e posto nell'Inter. Nelle prossime ore si capirà di più.