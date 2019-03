Dopo la maglia dell’Inter e l’esultanza con la fascia da capitano, il giorno prima del derby, Mauro Icardi torna a festeggiare... in nerazzurro. E lo fa con un post su Instagram come tanti, come un tifoso qualsiasi felice per la vittoria nella stracittadina e per il terzo posto riconquistato dalla sua squadra. La foto è eloquente: un Duomo dipinto con i colori della sua squadra e la scritta "Milano è solo nero-azzurra". La didascalia di accompagnamento è "Buongiorno Milano", accompagnato dal blu e dal nero. Difficile capire se l’ulteriore post sia da considerare un segnale di disgelo. Di certo, è un post diverso da quelli fatti nell'ultimo mese: in questo al centro del discorso c'è la squadra e la gioia per la vittoria. Ora bisognerà capire se e quando possa essere fissato il confronto con i suoi compagni per chiarire tutti i problemi emersi dopo che la società ha deciso di ritirargli la fascia da capitano e assegnarla a Samir Handanovic. Icardi non gioca e non si allena in gruppo da più di un mese.