TORINO-BOLOGNA 2-3

6' aut. Pulgar (B), 29' Poli (B), 34' rig. Pulgar (B), 65' Orsolini (B), 89' Izzo (T)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (72' Berenguer); Ansaldi, Baselli (56' Iago Falque), Rincon, Meïté (77' Lukic), Ola Aina; Zaza, Belotti. All. Mazzarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili (22' Poli), Pulgar; Orsolini (86' Mattiello), Soriano, Sansone (82' Svanberg); Palacio. All. Mihajlovic

Ammoniti: Baselli (T), Soriano (B), Sansone (B), Lyanco (B), Nkoulou (T), Ola Aina (T), Berenguer (T)

Espulsi: 88' Lyanco (B), 90'+3 Ola Aina (T)

Un solo gol subito nelle ultime sette partite, poi tre in un colpo solo dal Bologna dell'ex Mihajlovic, che porta momentaneamente i suoi fuori dalla zona retrocessione. Seconda vittoria consecutiva per i rossoblù, in rimonta, e un +2 sull'Empoli ora terzultimo in attesa della partita delle 15 di domenica dove la squadra di Andreazzoli sfiderà il Frosinone. Per il Toro arriva invece il primo ko da sette turni a questa parte, l'ultima sconfitta risaliva infatti al 19 gennaio scorso contro la Roma, la squadra verso cui Mazzarri ha mancato l'aggancio addirittura al quinto posto della classifica, in quella che sarebbe stata piena zona Europa League con (forse) un piccolo sogno anche in chiave Champions.

All'Olimpico Grande Torino è stata una partita divertentissima, ricca di occasioni tra cui: un autogol, un gol, un gol su rigore, uno annullato, due ammoniti e almeno una nitida occasione da rete per entrambe le squadre solo nel primo tempo. Al vantaggio di Pulgar - che trafigge il proprio portiere su tiro di Ansaldi al 6' - risponde il subentrato Poli e lo stesso Pulgar, bravo a realizzare dal dischetto il secondo centro consecutivo in campionato.

Nella ripresa sale invece in cattedra Rodrigo Palacio (al cui al 4' era già stato annullato un gol): l'ex Inter prima serve un assist perfetto per il 3-1 di Sansone (annullato per fuorigioco di spalla dopo quattro minuti di controllo Var), dunque si ripete fornendo il tris, regolare, messo a segno da Orsolini in contropiede. Nel finale la partita si riaccende intorno all'89' col fallo di Lyanco, che porta contemporaneamente al suo doppio giallo e al gol di Izzo di testa sulla punizione calciata da Berenguer; ma l'arrembaggio finale del Toro dura appena tre minuti fino al rosso per Aina che ristabilisce la parità numerica. A quel punto il Bologna respira, e vince.