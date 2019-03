SPAL-ROMA 2-1

22' Fares (S), 53' rig. Perotti (R), 60' rig. Petagna (S)

Spal (4-4-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Vicari, Fares; Lazzari (76' Regini), Missiroli, Murgia (84' Simic), Kurtic (80' Schiattarella); Petagna, Antenucci. All. Semplici

Roma: (4-4-2): Olsen; Karsdorp (80' Santon), Fazio, Marcano, Juan Jesus; Kluivert (45' Zaniolo), Nzonzi, Cristante, El Shaarawy (45' Perotti); Schick, Dzeko. All. Ranieri

Ammoniti: Vicari (S), Nzonzi (R), Dzeko (R), Cionek (S), Fares (S), Juan Jesus (R), Perotti (R), Missiroli (S), Cristante (R)

La Roma subisce uno stop importante nella corsa alla zona Champions. A Ferrara la squadra di Ranieri, in emergenza infortuni, non riesce a imporsi e subisce il gioco della Spal. Semplici ritrova un uomo per lui fondamentale, Lazzari, autore di un primo tempo di altissimo livello. Il primo gol arriva al 22' da un cross di Cionek, Fares salta più in alto e meglio di Karsdorp e supera Olsen. A fine primo tempo scintille nel tunnel che porta agli spogliatoi tra Dzeko e Felipe, l'arbitro ammonisce il serbo. Nel secondo tempo l'allenatore giallorosso prova a cambiare la partita inserendo Zaniolo e Perotti al posto di Kluivert ed El Shaarawy. La reazione arriva e al 53' arriva il rigore del pareggio per una spinta di Cionek su Dzeko. Dal dischetto è Perotti a rimettere la Roma in corsa. 7 minuti più tardi su una palla filtrante in area il contatto tra Juan Jesus e Petagna, l'arbitro Rocchi fischia il rigore tra le proteste giallorosse. Lo stesso Petagna senga il rigore della vittoria della Spal. I giallorossi recriminano per la mancata espulsione di Cionek e per il rigore subito, e restano a -3 dall'Inter, che domani sera affronterà il Milan nel derby.