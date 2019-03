Aurelio Andreazzoli torna in panchina e l’Empoli vince una delle sfide più importanti della sua stagione. Il 2-1 casalingo nello scontro diretto contro il Frosinone permette ai toscani di scavalcare nuovamente il Bologna al quartultimo posto e di prendere ulteriore distanza da una delle possibili rivali nella corsa salvezza. “Oggi la gara mi ha soddisfatto e mi è piaciuta - ha spiegato l’allenatore, che ha preso il posto di Iachini in settimana, nel post partita - Avevo bisogno di una risposta sotto l'aspetto della partecipazione alla gara da parte dei ragazzi. Sono rimasto meno felice del primo tempo perchè, per quanto prodotto, meritavamo di concretizzare di più”. Empoli un po’ sprecone: “La conversione in rete dipende anche dal momento e dalla sorte, potevamo chiuderla pure a inizio ripresa. Nel complesso abbiamo avuto più controllo rispetto a loro e questo mi ha lasciato soddisfatto. Sappiamo che mancano dieci gare e per salvarci sappiamo di dover far punti, più alziamo la media più sarà semplice”. Una battuta poi sul centrocampo: “Senza sciabola non ci salviamo, non basta essere belli. Noi abbiamo grandi qualità tecniche e le metteremo in mostra anche la sciabola quando servirà. Le priorità durante la sosta? Dobbiamo ritrovare una condizione che era brillante e ottimale quando ho lasciato la squadra, dunque sfrutteremo questi al meglio questi quindici giorni. Mi hanno riferito dei cori per me e mi fa molto piacere. Ho un ottimo rapporto con il popolo di Empoli perchè siamo sinceri, io con loro e loro con me”, ha concluso.