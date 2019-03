La Lazio, dopo il pari di Firenze, è tornata alla vittoria. Tre punti contro il Parma dedicati al terzo portiere Guido Guerrieri, che ha perso il papà. I giocatori biancocelesti hanno dato tutto sul terreno di gioco e lo hanno fatto anche per regalare un sorriso all'estremo difensore 23enne, in una settimana molto complicata per lui. La squadra di Simone Inzaghi è scesa in campo con il lutto al braccio, ma un pensiero speciale per lui lo ha avuto in particolare Luis Alberto, autore di una doppietta contro gli emiliani. Lo spagnolo, infatti, dopo aver trasformato il rigore del parziale 2-0, ha dedicato il ritorno al gol proprio al suo amico. "Forza Guido" è stato il messaggio d'incoraggiamento stampato sulla maglia che l'ex Liverpool ha mostrato emozionato, e con tutti i compagni intorno, allo stadio e alle telecamere.