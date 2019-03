Il caso Icardi tiene banco in casa Inter anche poco prima del derby di Milano. Ai microfoni di Sky Sport infatti, l'ad nerazzurro Beppe Marotta è tornato sulla situazione al momento di stallo tra il club e il suo ex capitano: "Se Icardi merita di tornare in questo gruppo? Assolutamente sì, lui è un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti. Aspettiamo che il caso si risolva". Sulla presenza o meno dell'attaccante argentino a San Siro in occasione della partita, Marotta risponde così: "Non lo so ancora nemmeno io, ma è una cosa relativa. Dovrebbe stare vicino alla squadra in una serata così importante? Affronteremo questo aspetto, ma non voglio farlo in questa sede. Dico solo che tutte le componenti sono disponibili a risolvere il problema. Ci vogliono delle attenzioni particolari da parte di tutti, ma la disponibilità è totale".

Perché Marotta dice di essere ottimista?



Nella passate interviste Marotta aveva detto spesso di essere ottimista sulla positiva evoluzione del caso: "L'ottimismo - ha specificato - nasce dal fatto che da persone intelligenti bisogna aspettarsi che adoperino il buon senso. C'è sempre la speranza di ritrovare un giocatore importante che ha dato tanto all'Inter e fa parte di un organico importante che ha bisogno anche il suo apporto. Ma ci sono delle decisioni prese, che ovviamente porteremo avanti". Marotta chiude così: "Non voglio parlare in questa sede di un argomento così delicato, altrimenti staremmo qui un'ora e forse non basterebbe".